Геншлер Антон Людв. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГеншлер Антон Людв.

Геншлер Антон Людв.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Геншлер Антон Людв.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Шавельский уезд, Окмянской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.