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Семенченко Сергей Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Семенченко Сергей Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Котовская

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