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Домашкин Егор

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Домашкин Егор
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Устьсысольский уезд, Визингск. д. Тираневка.

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