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Ветров Ив. Митроф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ветров Ив. Митроф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Бийский уезд

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