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Миронечев Тим. Ег.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Миронечев Тим. Ег.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Ардатовск., с. Четверт.

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