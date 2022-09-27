Цуцкин Петр Филип. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦуцкин Петр Филип.

Цуцкин Петр Филип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Цуцкин Петр Филип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Царицынский уезд, Отраднинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.