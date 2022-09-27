Папуша Федот Степ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПапуша Федот Степ.

Папуша Федот Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Папуша Федот Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Грушевская в. и село

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.