Сарсатский Иван Куз. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСарсатский Иван Куз.

Сарсатский Иван Куз.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сарсатский Иван Куз.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Елабужский уезд, д. Б.-Шур.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.