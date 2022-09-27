Сизов Александр Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСизов Александр Матвеевич

Сизов Александр Матвеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сизов Александр Матвеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Буйский уезд, Покровская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.