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Селезнев Иван Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Селезнев Иван Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Пензенский уезд, д. Мокшано

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