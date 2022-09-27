Деревянко Даниил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДеревянко Даниил Степанович

Деревянко Даниил Степанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Деревянко Даниил Степанович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Слонимский уезд, Коссовская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.