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Окладников Алексей Григорьев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Окладников Алексей Григорьев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Каинский уезд, Урминск., д. Малоурец.

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