Козлов Куприян Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Куприян Васильевич

Козлов Куприян Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Козлов Куприян Васильевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Петровский уезд, с. Кизбинск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.