Ковалев Антон Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалев Антон Фед.

Ковалев Антон Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ковалев Антон Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Грайворонский уезд, г. Грайворона.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.