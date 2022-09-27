Маклаков Вас. Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаклаков Вас. Сергеев

Маклаков Вас. Сергеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Маклаков Вас. Сергеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Астраханская губерния, Астраханский уезд, Яндыковск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.