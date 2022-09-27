Жбанков Павел Семен. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖбанков Павел Семен.

Жбанков Павел Семен.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Жбанков Павел Семен.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Дивизийской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.