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Садгареев Марзадит

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Садгареев Марзадит
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Бирский уезд, Асиновск., д. Ивантесва

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