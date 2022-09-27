Ильин Василий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльин Василий Никитич

Ильин Василий Никитич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ильин Василий Никитич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Спасский уезд, Маросинская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.