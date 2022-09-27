Галас Иосиф Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалас Иосиф Андр.

Галас Иосиф Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Галас Иосиф Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Томашевский уезд, Томашевск д. Лосохи

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.