Самуйло Иосиф Ферд. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамуйло Иосиф Ферд.

Самуйло Иосиф Ферд.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Самуйло Иосиф Ферд.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Витебский уезд, Верховской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.