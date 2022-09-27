Александров Осип Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександров Осип Александров

Александров Осип Александров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Александров Осип Александров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Череповецкий уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.