Сетока Ефим Емел. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСетока Ефим Емел.

Сетока Ефим Емел.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сетока Ефим Емел.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Черниговский уезд, д. Чернича

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.