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Киотов Сергей Алексеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Киотов Сергей Алексеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Бирский уезд, д. Костаревой

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