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Чванов Григорий Тим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чванов Григорий Тим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Головинск., с. Коракина

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