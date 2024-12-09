Бажанов Илья Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБажанов Илья Ив.

Бажанов Илья Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бажанов Илья Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Елатомский уезд, Котелинской, д. Котелин.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.