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Шаховцев Семен

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шаховцев Семен
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Николаевский уезд, Рахманов., с. Б. Тарасов.

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