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Корейчев Михаил Давидов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Корейчев Михаил Давидов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Михайловской д. Петров.

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