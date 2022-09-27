Колосов Петр Горд. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосов Петр Горд.

Колосов Петр Горд.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Колосов Петр Горд.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Режицкий уезд, Розенмуйжской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.