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Секаев Ибраг. Алим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Секаев Ибраг. Алим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Саранский уезд, Кривозерьевской

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