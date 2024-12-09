Кондратьев Алексей Алексеев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратьев Алексей Алексеев.

Кондратьев Алексей Алексеев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кондратьев Алексей Алексеев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Даниловский уезд, г. Даниловска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.