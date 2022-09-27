Волобцев Семен Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолобцев Семен Ив.

Волобцев Семен Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Волобцев Семен Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Курский уезд, Старковской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.