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Звайгзне Федор Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Звайгзне Федор Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Венденский уезд, Ст. Пебалы Ус. Кальн.

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