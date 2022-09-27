Зущин Кирил. Митроф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗущин Кирил. Митроф.

Зущин Кирил. Митроф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зущин Кирил. Митроф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Алексинский уезд, Варфоломеевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.