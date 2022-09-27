Суслин Иван Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуслин Иван Максимович

Суслин Иван Максимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Суслин Иван Максимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Лобазинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.