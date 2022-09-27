Власов Иван Никит. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласов Иван Никит.

Власов Иван Никит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Власов Иван Никит.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Усманский уезд, В. Матренск., д. В. Лугов.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.