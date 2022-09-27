Карлов Иван Игнат. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарлов Иван Игнат.

Карлов Иван Игнат.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Карлов Иван Игнат.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Ливенский уезд, Лебядка.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.