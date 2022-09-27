Фомин Иван Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомин Иван Филиппович

Фомин Иван Филиппович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фомин Иван Филиппович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Овсяновская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.