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Ельм Андрей

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ельм Андрей
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Николаевский уезд, Екатериншт., с. Борег.

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