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Войтковский Осип Станиславович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Войтковский Осип Станиславович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Бельский уезд, Шурицкая, д. Войтк. Дада

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