Кувыкин Феодос. Афан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКувыкин Феодос. Афан.

Кувыкин Феодос. Афан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кувыкин Феодос. Афан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Днепровский уезд, с. Красной-Керчи

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.