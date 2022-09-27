Гавриленко Наз. Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГавриленко Наз. Мих.

Гавриленко Наз. Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гавриленко Наз. Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Мариупольский уезд, Елисаветинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.