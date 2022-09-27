Баранов Егор Данил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаранов Егор Данил.

Баранов Егор Данил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Баранов Егор Данил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Весьегонский уезд, Щербовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.