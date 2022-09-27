Койфман Шлема Зусм. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКойфман Шлема Зусм.

Койфман Шлема Зусм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Койфман Шлема Зусм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Хотинский уезд, м. Единец

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.