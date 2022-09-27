Захарин Павел Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарин Павел Григ.

Захарин Павел Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Захарин Павел Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Каширский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.