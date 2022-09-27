Пендарев Петр Харит. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПендарев Петр Харит.

Пендарев Петр Харит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пендарев Петр Харит.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Томский уезд, Молчанов. п. Федоров.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.