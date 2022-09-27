Рочев Ефим Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРочев Ефим Данилович

Рочев Ефим Данилович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рочев Ефим Данилович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Соликамский уезд, Карбаз

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.