Нарзяев Дмитрий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНарзяев Дмитрий Иванов

Нарзяев Дмитрий Иванов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Нарзяев Дмитрий Иванов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, с.Ичалки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.