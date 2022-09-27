Свиридов Илья Иллар. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвиридов Илья Иллар.

Свиридов Илья Иллар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Свиридов Илья Иллар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Руднянской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.