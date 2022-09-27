Козунин Никол. Тимоф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозунин Никол. Тимоф.

Козунин Никол. Тимоф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Козунин Никол. Тимоф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Оршанский уезд, Микулинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.