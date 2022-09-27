Дмитриев Вас. Герас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриев Вас. Герас.

Дмитриев Вас. Герас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дмитриев Вас. Герас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, д. Александров.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.